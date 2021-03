Son dakika: İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu: AK Parti deprem için laf değil icraat yaptı!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin Mart ayı oturumunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti'nin İBB yönetimindeyken deprem konusunda hiçbir çalışma yapmadığı iddialarına karşılık verdi. Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu yalancılıkla suçladı ve, "İstanbul bu kadar ciddi bir risk altındayken, İBB Başkanı iş yapmak yerine, sırf geçmişe çamur atmak için deprem konusunda ne diyor? Hem kendisi hem de çalıştırdığı ajans ne diyor? Daha önce hiçbir şey yapılmamış diyor. Bu kadar hayati bir konuda sadece ve sadece siyaset yapmak için nasıl yalan söyleyebiliyor?" diye sordu.



KAMU BİNALARININ YENİLENMESİ İÇİN 6 MİLYAR TL



Göksu, deprem konusunda hangi çalışmalar yapılabileceğini ve 15 büyük bilimsel, teorik ve saha çalışması dâhil AK Parti'nin yaptığı deprem icraatlarını şu sözlerle hatırlattı: "AK Parti hükümetleri döneminde gerekli bütün mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. İBB 2019 senesinin başına kadar bu konuda ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarıyla birlikte yapılması gereken bütün çalışmaları eksiksiz bir şekilde tamamlamıştır. Biz bunları yapmışken İBB başkanı ne yapmış? Japonya'yı yeniden keşfetmiş edasıyla, tweet atmış. Bu tweette ne demiş? 'Japon uzmanlarla çalışma yapacağız.' Oysa bahsettiği Japon bilim insanları, İBB'nin bu çalışmalarında zaten yıllardan beri yer almaktadırlar. Hatta gördüğünüz gibi çalışmalardan birisi doğrudan JICA ile ortaklaşa yapılmıştır. AK Parti döneminde, hastaneler başta olmak üzere İstanbul'daki kamu kurumlarının neredeyse tamamı depreme dayanıklı hale getirilmiştir. AK Parti döneminde İstanbul'daki bütün okullar depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Bütün viyadükler, köprüler alt ve üst geçitler güçlendirilmiştir. İBB'nin tüm hizmet binaları gözden geçirilmiş ve ihtiyaç duyulanlar için güçlendirme yapılmıştır. Bunlara ilaveten, CHP'nin bütün engelleme çabalarına rağmen AK Parti döneminde kentsel dönüşüm başlamış ve maksimum düzeyde hızlandırılmıştır. Örneğin, Mart 2021 tarihi itibariyle, 74 bin 612 riskli binadan 66 bin 468'i devletimiz tarafından yıkılıp yeniden yapılmıştır. Geriye kalanların ise tahliye ve yıkıma ilişkin yasal süreçleri devam etmektedir. Yani toplam 386 bin 452 riskli bağımsız bölümden 334 bin 9 adedi hükümetimiz tarafından yenilenmiştir. Bugüne kadar kamu binalarındaki yenilemeler için İstanbul'da harcadığımız toplam para miktarı yaklaşık 6 milyar TL'dir."



CHP DEPREMİ YALANLARINA ALET ETTİ



"Biz insanlarımızın can güvenliğini sağlamak için bunları yaparken, CHP grubu yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinin iptali için mahkeme mahkeme dolaşıyordu. Yalan mı?" diyen Göksu, şöyle konuştu: "CHP grubu kentsel dönüşüm projelerimizin tamamına yakınına bu mecliste 'hayır' demedi mi? Biz toplanma alanlarını artırmak için ve barınma alanlarını oluşturmak için çalışırken, CHP grubu 'toplanma alanlarını imara açıyorlar' diye bilerek yalan propaganda yapıyordu. Yani kısaca deprem gibi, insanlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren bir konuyu yalanlarına alet ederek siyasallaştırıyordu. CHP'nin bütün engellemelerine ve yalanlarına rağmen İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için çok önemli işler yapmışız. AK Parti bütün bilimsel çalışmaları yapmış, alt yapıyı tamamlamış ve yapı stoğunun yenilenmesinde de önemli adımlar atmıştır. Bu konuda manipülasyon yaparak, 'AK Parti 25 yılda ne kadar dönüşüm yaptı?' diyenlere hatırlatıyorum. Bizden önce bu ülkede ve şehirde deprem namına hiç bir çalışma yapılmadığı için uzunca bir zaman bahsettiğim bilimsel ve saha çalışmaları yapıldı. Kentsel dönüşümle ilgili düzenlemelere ancak 2012'de çıkan kanundan sonra başlandı ve çok ciddi adımlar atıldı. Şu an yapılması gereken tek şey, yapı stoğunun yenilenmesine devam etmekten ibarettir."