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İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 11 Mart 2021 tarihi verileri

verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 61,08 olarak ölçüldü. İstanbul’un önemli barajlarından olan Ömerli, Darlık ve Istrancalar’da su seviyesi yüzde 70’i geçti.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:50 ABONE OL
İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 11 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlar baraj doluluk oranını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 61.08 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 41,92 arttı. Açıklanan verilere göre 25 Şubat'ta 54.07 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 7.01'lik artış gösterdi.

3 BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 70'İ GEÇTİ

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli, Darlık ve Istrancalar'da su seviyesi yüzde 70'i geçti. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 74.66, Pabuçdere 42.84, Sazlıdere 32.41, Büyükçekmece 61.52, Alibey 57.93, Terkos 56.87, Kazandere 59.99, Elmalı 68.29, Darlık 70.65 ve Istrancalar 71.10 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 11 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri
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