İtalya'da AstraZeneca aşısı yapılan asker öldü! Aşının kullanımı askıya alındı





KRONİK BİR HASTALIĞI YOKTU

Paterno'nun avukatı ve ailesi, hayatını kaybeden askerin kronik bir hastalığının olmadığını ve aşı öncesi sağlık problemi yaşamadığını belirtti.



AŞININ KULLANIMI ASKIYA ALINDI

İtalya İlaç Ajansı AIFA tarafından yapılan açıklamada ise, Paterno'ya yapılan AstraZeneca aşısının bulunduğu sevkiyattaki aşıların kullanımının askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Bazı ciddi advers olayların bildirilmesinin ardından AIFA, önlem olarak bu partinin ulusal topraklarda kullanımına yasak getirmeye karar verdi" denildi. AIFA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile koordineli olarak "gerekirse daha fazla önlem alma hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.