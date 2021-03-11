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'da AstraZeneca aşısı yapılan asker öldü! Aşının kullanımı askıya alındı

'da, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı yapılan asker 24 saat sonra hayatını kaybetti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 8 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle aşının kullanımını askıya aldı.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 20:11 Son Güncelleme: 11.3.2021 20:18 ABONE OL
İtalya'da AstraZeneca aşısı yapılan asker öldü! Aşının kullanımı askıya alındı

Danimarka'daki Kovid-19 aşılamalarında görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımı birçok Avrupa ülkesinde askıya alınmıştı. İtalya'nın Siracusa kentinde pazartesi sabahı aşı olan Stefano Paterno isimli asker, 24 saat sonra hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paterno, AstraZenaca Kovid-19 aşısı olduktan sonra pazartesiyi salıya bağlayan gece kalp problemi nedeni ile sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Siracusa Savcılığı, 43 yaşındaki askerin ölümünü hakkında soruşturma başlattı. Paterno'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için cuma günü otopsi yapılacak.



KRONİK BİR HASTALIĞI YOKTU

Paterno'nun avukatı ve ailesi, hayatını kaybeden askerin kronik bir hastalığının olmadığını ve aşı öncesi sağlık problemi yaşamadığını belirtti.

AŞININ KULLANIMI ASKIYA ALINDI

İtalya İlaç Ajansı AIFA tarafından yapılan açıklamada ise, Paterno'ya yapılan AstraZeneca aşısının bulunduğu sevkiyattaki aşıların kullanımının askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Bazı ciddi advers olayların bildirilmesinin ardından AIFA, önlem olarak bu partinin ulusal topraklarda kullanımına yasak getirmeye karar verdi" denildi. AIFA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile koordineli olarak "gerekirse daha fazla önlem alma hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

Catania kentinde, aynı sevkiyattan çıkan AstraZeneca aşısı vurulan 50 yaşındaki bir polis memuru da 12 gün önce hayatını kaybetmişti.

9 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI

Öte yandan, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 8 ülke aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu.

Avusturya'da ki bir hemşirenin AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda'da AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulduğu belirtildi.

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İtalya'da AstraZeneca aşısı yapılan asker öldü! Aşının kullanımı askıya alındı
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