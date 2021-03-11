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konvoyu kaza yaptı

'ya gelen Genel Başkanı ve beraberindekiler Viranşehir ilçesine giderken kaza yaptılar. Kazada 4 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.3.2021 17:25 ABONE OL
İyi Parti konvoyu kaza yaptı

Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti. İyi Parti konvoyunda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Meydana gelen kazada İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İyi Parti konvoyu kaza yaptı
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