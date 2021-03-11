Ünlü modacı Banu Noyan'a şok tehdit! "Seni öldüreceğim, Türkiye bu cinayeti konuşacak!"

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Doya Doya Moda' isimli programın jüri üyeliğini yapan ünlü modacı Banu Noyan, kendisine ait organizasyon şirketinde C.Ş., ile iş anlaşması sağladı. İş sonrasında ödemesini alamayan Noyan C.Ş.'e icra takibi başlattı. Bu gelişme ardından genç adam, Noyan'a tepkisini sosyal medya platformunda gösterdi.

TEHDİTLERİN SONU GELMEDİ

Kendisine ait sosyal medya hesabından video paylaşan C.Ş., 'Seni öldüreceğim, Türkiye bu cinayeti konuşacak. , Banu Noyan'ın nasıl pisipisine namussuzca öldüğünü konuşacak, canını almaya gidiyorum. Senin canını almazsam adam değilim adresini verene 10 bin lira vereceğim.'' dedi. Tehdit ve hakarete maruz kalan Noyan, C.Ş.'nin iş yerini basmasıyla ikinci şoka uğradı.

"SENİN CANINI ALACAĞIM"

Hakkında icra takibi başlatılan C.Ş., gece yarısı ünlü modacının iş yerini basarak burada video çekmeye başladı. Video görüntüsünde ' Hadi bakalım korusun seni polisler, güvenlikler. Senin canını alacağım'' deyince Noyan, harekete geçti. Tehdit edilen Banu Noyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında C.Ş.'nin ifadesi alındı. İfadesinde alkollü olduğunu, maddi zarara uğradığı için Noyan'a kızgın olduğunu dile getirdi. Video görüntülerin incelenmesi sonucunda C.Ş., hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli, 'Tehdit'' ve ''Hakaret'' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.