Muğla Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için hazırlanıyor

56. düzenlenecek olan Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 'nun Muğla sınırları içinden geçecek olan 6-7 ve 8. Etapları için koordinasyon toplantısını Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Caner Yıldız Başkanlığında Valilik Özer Türk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Fethiye Marmaris ve Bodrum ilçelerinin ilgili birimlerininde katıldığı toplantıya organizatör Ceo event yetkilisi Omer Faruk Beşli online olarak Istanbuldan katıldı.

Eurosport 1 tarafından canlı olarak tüm Dünya da 700 milyondan fazla haneye girecek olan yarış bölgemizin tanıtımına önemli katlı sağlayacak.