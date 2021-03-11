Mutant vırüsler yayılım hızını artırdı

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu:Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka, çok hasta potansiyelini barındırıyor. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 İngiltere mutantı, 9 ilimizde 61 Güney Afrika mutantı, 1 ilimizde 2 California-NewYork mutantı ve 1 adet Brezilya mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı tedbir ve aşıdan başka silahımız yok.Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor. Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir. Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.