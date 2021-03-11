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O illerde kaldırıldı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne oldu, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?

Kasım ayından bu yana uygulanmakta olan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde normalleşme adımları bilindiği üzere 1 Mart tarihli kabine toplantısı sonrasında atılmaya başlamıştı. genelgesine göre; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde bu yaş gruplarına uygulanan kısıtlama tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise izin saatleri 3 saatten 4 saate çıkarıldı. Bu noktada “20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne oldu, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?” şeklinde birçok soru gün içerisinde yanıt arıyor. 20 yaş altı yasak saatleri ve tüm detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyuna duyuruldu.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 11:24 ABONE OL
O illerde kaldırıldı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne oldu, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?

Mart ayının ilk gününde uygulanmaya başlanan normalleşme adımlarıyla beraber 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Kasım ayından itibaren devam eden kısıtlama düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek illerde kısıtlama devam edecekti. Öte yandan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri 3 saatten 4 saate çıkartılmıştı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan ve devam eden iller gibi detaylar genelgede yer aldı.

İŞTE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen izin süreleri 3 saatten 4 saate yükseldi. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? İşte yeni normalleşme kararları

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTINA UYGULANAN KISITLAMA, DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILACAK

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? İşte yeni normalleşme kararları

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüz yüze eğitim ve sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanları sokak kısıtlamasından muaf olacak. Ancak, bu kişilerin gerekli evraklarını belgelendirmeleri gerekecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? İşte yeni normalleşme kararları

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? İşte yeni normalleşme kararları

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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O illerde kaldırıldı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne oldu, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?
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