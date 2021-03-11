O illerde kaldırıldı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne oldu, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?

Mart ayının ilk gününde uygulanmaya başlanan normalleşme adımlarıyla beraber 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Kasım ayından itibaren devam eden kısıtlama düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek illerde kısıtlama devam edecekti. Öte yandan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri 3 saatten 4 saate çıkartılmıştı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan ve devam eden iller gibi detaylar genelgede yer aldı.

İŞTE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen izin süreleri 3 saatten 4 saate yükseldi. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.