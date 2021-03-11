Şanlıurfa’da terör operasyonu, 8 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen; Aralarında Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı Hatice Göktepe'nin de bulunduğu 8 şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalardan Çok sayıda yasaklı yayın, Dijital materyaller, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.