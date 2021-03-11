'Size üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum' Her şey bu sözle başladı! Bakan Koca 1 yıllık karneyi açıklayacak

Türkiye bundan tam 1 yıl önce koronavirüs pandemisi ile tanıştı. 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlana gece yarısında kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Size üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum" diyerek ilk vakayı duyurdu. İlk vakadan yaklaşık 1 hafta sonra 17 Mart'ta ise ilk ölümlü vaka yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Salgın sosyal hayattan eğitime, ekonomiden, günlük alışkanlıklara her alanda köklü değişimleri beraberinde getirirken 29 bin 227 vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Türkiye'nin salgınla mücadelesinde 1 yıllık karnesini açıklayacak. Bakan Koca, 17.00-18.00 saatleri arasında bir konuşma gerçekleştirecek.
10 OCAK'TA BİLİM KURULU KURULDU
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede önce Asya, sonra Avrupa'ya yayılan koronavirüs salgınını Türkiye yakından takip etti. Alınan sert tedbirler ve kararlı adımlarla salgının ülkeye girişi geciktirildi, hazırlıklar sağlandı. Sağlık Bakanlığı 10 Ocak günü tarihi bir karara imza atarak Koronavirüs Bilim Kurulu'nu kurdu. Bilim Kurulu, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'de atılacak adımların yol haritasını çizdi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile salgının ülkeye girişi Mart ayının 10'una kadar engellendi.
'SİZE ÜZÜCÜ AMA KORKUTUCU OLMAYAN BİR HABERİ BİLDİRMEK İSTİYORUM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 yıl önce 10 Mart gecesinde tüm Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği açıklamasında, "Size üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum" ifadeleri ile ilk vakayı duyurdu. Koca'nın bu sözleri Türkiye'nin pandemi ile mücadele hafızasına kazındı.
İLK KAYBIMIZ: 17 MART
İlk vakanın üzerinden bir hafta bile geçmemişti ki, Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği 17 Mart akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk acı haberi verdi. Türkiye, salgında ilk kaybını 17 Mart günü yaşadı.
30 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK
Koronavirüs 10 Mart'tan sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hırçınlaştı. Salgının yayılması ile vaka sayıları tırmandı. Sokağa çıkma yasakları, kapanma tedbirleri, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi tedbirler ile salgın kontrol altında tutuldu. Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuldu. Ama yine de acı haberler salgının doğasında olarak gelmeye başladı. Türkiye 1 yılda tam 29 bin 227 vatandaşını ebediyete uğurladı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI BÜYÜK YÜKÜ OMUZLADI: KAYIPLARIMIZ OLDU
Sağlık çalışanları salgını kontrol altında tutmak, hastanelerdeki vatandaşları yaşama bağlamak için canhıraş çalıştı. İzinsiz, uykusuz günler, haftalar geçiren sağlık çalışanlarından koronavirüse yenik düşen ve Türkiye'yi acıya boğanlar da oldu. Hayatını kaybeden ilk sağlıkçı Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu oldu. Türkiye sağlıkçılarına destek vermek için günlerce saat 21.00'de balkonlara, camlara, bahçelere çıkarak alkış yağmuru gerçekleştirdi.
AŞILAMA BAŞLADI
Dünyanın pandemi ile mücadelede en büyük kozu olan aşılar, 'Tünelin ucundaki ışık' olarak tanımlanırken, Türkiye'de aşılama 14 Ocak 2021'de başladı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Daha sonra Bilim Kurulu üyeleri ve tüm sağlıkçılar aşılandı. Başkan Erdoğan da vatandaşa örnek teşkil etmek için aşı oldu. Türkiye, gelişmiş sağlık altyapısı ile hızlı bir aşılama ile 2 ayda 10.5 milyon kişiyi aşılayarak dünyada en çok aşı yapılan 5'inci ülke oldu.
MUTASYON TELAŞI BAŞLADI
Aşılar ile umutlanan dünya, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve ABD'den gelen mutasyon haberleri ile karamsarlığa kapıldı. Aşıların mutasyona karşı etkisi konusunda bilim insanları seferber oldu. Mutant virüslerin şimdilik aşıyı etkisiz kılmadığının açıklanması yüreklere su serpti. Ancak dünya genelinde aşı krizi yaşanması salgınla mücadelenin önündeki büyük engellerden biri olarak gösteriliyor.
MUTASYON TÜRKİYE'DE DE YAYILDI
Mutasyonlar Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarfından dün yapılan açıklamada mutasyon görülen il sayısı 76 olarak açıklandı.
Bakan Koca mutasyon sayısını da açıkladı. Koca'nın açıklaması şöyle:
Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.
Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.
BAKAN KOCA 1 YILLIK KARNEYİ AÇIKLAYACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 17.00-18.00 saatleri arasında kameralar karşısına geçecek. Bakan Koca, salgının seyrini, mutasyonları, bundan sonrasında izlenecek yol haritasını açıklayacak. Bakan Koca, Türkiye'nin 1 yıllık karnesini de 84 milyona sunacak.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Bakan Koca'nın yeni kısıtlamaları açıklaması bugün için beklenmiyor. Yeni Kontrollü Normalleşme döneminde risk haritasına göre hareket ediliyor. 15 Mart'ta renk kodlarına göre riskli iller açıklanacak. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu'nda alınan öneri kararları da pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Bakan Koca tarafından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Türkiye'nin bu süreçte önünde zorlu iki konu var. Biri mutasyon bir diğeri normalleşme. Atılacak adımlar, alınacak önlemler pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarfından duyurulacak.