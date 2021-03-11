'Size üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum' Her şey bu sözle başladı! Bakan Koca 1 yıllık karneyi açıklayacak

'SİZE ÜZÜCÜ AMA KORKUTUCU OLMAYAN BİR HABERİ BİLDİRMEK İSTİYORUM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 yıl önce 10 Mart gecesinde tüm Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği açıklamasında, "Size üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum" ifadeleri ile ilk vakayı duyurdu. Koca'nın bu sözleri Türkiye'nin pandemi ile mücadele hafızasına kazındı.

İLK KAYBIMIZ: 17 MART

İlk vakanın üzerinden bir hafta bile geçmemişti ki, Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği 17 Mart akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk acı haberi verdi. Türkiye, salgında ilk kaybını 17 Mart günü yaşadı.