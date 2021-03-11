Son dakika: Bankada dehşet anları! Güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi

İstanbul Eyüpsultan'da bankanın güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getiren bir kişi, masa üzerinde bulunan paraları çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre bir şüpheli, tıpkı müşteri gibi bankaya girdi. Bir süre sonra cebinde bulunan biber gazıyla Ertuğrul T. isimli güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren soyguncu, masa üzerinde bulunan paraları aldı. Yüzünde tıbbi maske bulunan şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı.

POLİS SOYGUNCUYU ARIYOR



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soygunun yaşandığı bankaya gelen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.