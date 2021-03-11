Son dakika | Dink davasının kritik ismi FETÖ'cü müdür kaçarken yakalandı

DİNK DAVASININ EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Sahte kimlikle yakalanan KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerini organize eden isimlerden olduğu, gaybubet denilen hücre evlerinde saklandığı ve gaybubet evlerinde saklanan diğer örgüt mensupları ile irtibatı ve bilgi akışını sağladığı, ihraç öğretmen Aslı Temur'un Bylock kullanıcısı olduğu, ihraç Emniyet Müdürü Cihangir Baycan'ın uzun yıllar Polis Akademisinde çalıştığı, örgütün A5 olarak kodladığı tam teslimiyete ve örgüte en üst düzey bağlılığa sahip üyelerinden olduğu, Bylock kullanıcısı olduğu, hakkında etkin pişman örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinin bulunduğu öğrenildi.