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Son dakika: Feminist Gece Yürüyüşü'nde 13 gözaltı

Valiliği Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli kadın örgütlerin Feminist Gece Yürüyüşü adıyla yaptığı eylemde 13 kişinin gozaltina alındığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Giriş Tarihi: 11.3.2021 12:04 ABONE OL
Son dakika: Feminist Gece Yürüyüşü'nde 13 gözaltı

İstanbul Valiliği Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli kadın örgütlerin Feminist Gece Yürüyüşü adıyla yaptığı eylemde 13 kişinin gozaltina alındığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beyoğlu ilçemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli şahıstan yaşı küçük 1 şahıs olmak üzere, toplam 13 şüpheli şahıs 10 Mart'ta yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."

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Son dakika: Feminist Gece Yürüyüşü'nde 13 gözaltı
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