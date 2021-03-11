Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklaması canlı yayın ile başladı! Koronavirüs salgınının 1. yılı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı ayında son dakika açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının başladığı 2020 Mart ayından bu yana 1 yıl geçti. Maskeleri tanımadığımız günlere geri dönmenin sözünü veremeyeceğini söyleyen Koca, "Ancak oraya (maskesiz günlere) doğru gidiyoruz" dedi. Filyasyon, hastalığın ağır seyretme durumu ve aşılarla ilgili bilgiler de paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 milyon vatandaşı sonbahardan önce önce yaparsak salgın hızı düşecek" dedi. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar...

"Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak."

"Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz."

"Korona virüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek."