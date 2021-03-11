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: İçişleri Bakanı 'dan flaş açıklamalar

haberi: İçişleri Bakanı Sayın , 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:23 Son Güncelleme: 11.3.2021 10:24 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

"BÜTÜN ESNAFLARIMIZA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afet konusunda en önemli hem desteği hem iş birliğini hem de yardımı hem komşusunu hem vatandaşı düşünen bir esnaf yapımız var. Bununla övünüyoruz. Esnafımızın afet konusunda temel eğitim anlamında buluşması bizim arzumuz, hedefimizdi. Bütün esnaflarımıza çağrıda bulunuyorum. Her birine afişlerimiz ile, broşürlerimiz ile ulaşacağız.

"GELECEK NESİLLERE ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞIZ"

Esnafımızın ortaya koyacağı sahiplenme ile afet farkındalık eğitimini başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Hoşgeldiniz, iyi ki de geldiniz. Üyeniz olan tüm esnaflar ile bu eğitimi gerçekleştireceğiz, bu adımı atacağız. Gelecek nesillerimize önemli bir katma değer sağlayacağız.

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
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