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: İçişleri'den 'Vefa' açıklaması: 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşıldı

haberine göre; , Vefa Sosyal Destek Grupları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Salgında 1 yıl geride kalırken, Vefa gruplarının toplamda 21 milyona yakın insana ulaştığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:44 ABONE OL
Son dakika: İçişleri'den 'Vefa' açıklaması: 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, pandemi süreci boyunca 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece açıklanmıştı.

Emniyet, jandarma görevlileri başta olmak üzere öğretmen, imam, bakanlık çalışanları Vefa Sosyal Destek Grupları içinde yer almış, vatandaşların kısıtlamadaki ihtiyaçlarını karşılamıştı. Vefa gruplarında gönüllüler de yer almıştı.

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Son dakika: İçişleri'den 'Vefa' açıklaması: 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşıldı
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