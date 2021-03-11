Son dakika: İçişleri'den 'Vefa' açıklaması: 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, pandemi süreci boyunca 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşıldığı bildirildi.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece açıklanmıştı.
Emniyet, jandarma görevlileri başta olmak üzere öğretmen, imam, bakanlık çalışanları Vefa Sosyal Destek Grupları içinde yer almış, vatandaşların kısıtlamadaki ihtiyaçlarını karşılamıştı. Vefa gruplarında gönüllüler de yer almıştı.
Vefa Sosyal Destek Grupları sayesinde pandemi süreci boyunca— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) March 11, 2021
2️⃣0️⃣ MİLYON 7️⃣5️⃣0️⃣ BİN 3️⃣6️⃣7️⃣ kişi/haneye ulaştık.
We reached 2️⃣0️⃣.7️⃣5️⃣0️⃣.3️⃣6️⃣7️⃣ people/households during the pandemic with our Vefa Social Support Groups#insanlıkiçin#forhumanity pic.twitter.com/7O0a6e393h