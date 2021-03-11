Son dakika: Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı! Türkiye Rusya ve Katar anlaştı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Katar'daki Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Bakan Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye'de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi. Tek yol BM'nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya'ya teşekkür ediyorum. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.