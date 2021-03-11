Son dakika: Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı! Türkiye Rusya ve Katar anlaştı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Katar'daki Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Bakan Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar | Video
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye'de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi. Tek yol BM'nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya'ya teşekkür ediyorum. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.
Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.
S-400 KONUSU
Terör örgütleri Suriye'yi bölmek istiyor. Üçlü toplantıları düzenli olarak devam ettirme kararı aldık, bir sonraki Türkiye'de olacak.
Geçmişte basit silahların alınmasında bile engeller çıkarıldı. Kimsenin Türkiye'yi eleştirmemesi gerekiyor. Savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz. Türkiye kendi üretmediği ürünleri dışarıdan alma hakkına sahiptir.
RUSYA TÜRKİYE VE KATAR ANLAŞTI!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı son dakika açıklamasında "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" dedi.
AL SANİ: ÇÖZÜMDEN YANAYIZ
Çavuşoğlu ve Lavrov ile düzenledikleri üçlü toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını belirten Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, krizin askeri yöntemlere başvurulmadan çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.
Gazetecilerin "Katar'ın neden Suriye'de bir askeri üssü olmadığı" yönündeki sorusuna Al Sani, "Suriye'de askeri varlığımızın olmasına gerek yok. Arap topraklarının birliğini destekliyoruz. Suriye bir Arap ülkesidir." yanıtını verdi.