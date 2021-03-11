Son dakika: NATO itiraf etti! Terör örgütü PKK'ya yeni kılıf

PKK'YA YENİ İSİM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bölgeler ve Musul'da gayrimüslim bölgelerinde ise bu strateji, mahallî güçler ve DEAŞ karşıtı eğitim ile silah temini düzeyinde yürütülecek. Musul'da "kurtarılmış bölge planı" ile daha çok Süryani, Keldani, Ezidî, Ermeni ve Şabek gençlerin eğitilmesini sağlarken, terör örgütü PKK ise kurulacak yeni korsan isim ve yapılanmalar üzerinden siyasî ve askerî olarak desteklenecek.