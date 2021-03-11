Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınının 1.yılında flaş açıklamalar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası geçen yıl 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece görüldü. Bakan Koca, 'Size üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum' sözü ile ilk vakayı kamuoyuna duyururken, ilk ölüm 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Bakan Koca, salgının 1'inci yılında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu zaman zarfında can kayıpları ile kalmadık, savaşlardaki yaşama düzenimiz altüst oldu. İş hayatı eve taşındı. Birçok ülkede yoksulluk, işsizlik baş gösterdi. İnsanların değil tokalaşmak birbirlerine yakın bile duramadığı bir dünyayı biz filmlerde görürdük.

Salgın 1 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı. Bugün uğradığı her mutasyona kadar bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Aşı adımları uygarlığın yüz akı oldu.

Dünyada kullanımda olan 7 aşı var. Türkiye aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını kasım ayında yaptık. İlk parti aşıyı Aralık ayında aldık.

Başından beri 3 aşı üreticisi ile de görüşüyoruz. 10 milyon dozdan fazla kişiyi aşıladık. 5 yerli aşı adayımız daha insan deneylerine başlayacak. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Sinovac aşısının 100 insandan 80'inden fazlasını koruduğunu gösterdi.

Değerli vatandaşlarım, salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim.

Size maskeleri tanımadığınız, yakın durmanın yakınlık günlerini vaat edemem ama oraya doğru yürüyoruz. Bilimin ve insanlığın beklentisi bu. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını bahara kadar yaparsak salgının üzerimizdeki baskısı kırılacak. Virüsün yayılım hızı düşecek. Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

Salgına insanların büyük kısmı basit ihmaller sonucu yakalanıyor. Evden adım atar atmaz dikkat kesilmek sıradan zorluklar değil. Turkuvaz tablodaki vaka sayılarına, sadece sayı olarak yaklaşmak dehşet verici bir şeydir.

Bilim Kurulu 10 Ocak'ta kuruldu. Salgın ile ilgili ilk rehber 24 Ocak'ta hazır hale getirildi. Kendi solunum cihazımızı üreterek kendi hastanelerimiz ve ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırdık. Filyasyon ve izolasyon ekiplerimiz sahaya indi. Filyasyona hemen başvurmasaydık Türkiye'nin koronavirüs tablosu çok daha ağır olacaktır. Filyasyonu uygulamayan ülkelerde büyü kanne ve büyük babalardan geriye fotoğrafları kaldı.

Milletin huzurunda, milletim adına tüm sağlıkçılara minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Kovid-19 kabusu 2021 yılında sürmeyecek. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı mükemmel bir şekilde yürüyor. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Sosyal hayatı bu tablonun nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok.

Renk kodlama dönemine geçtik. Mavi risk düşük, sarı risk orta risk grubunu gösteriyor. 42 ilimiz bu listede. 39 ilimiz ise yüksek ve çok yüksek listede.

Kovid-19 bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Kovid-19 bilimin karşısında hızlı bir yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıraya inanmaya geliyor. Yolu kısaltan iyimserliktir.