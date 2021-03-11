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SSB Başkanı açıkladı! Türkiye'den flaş F-35 hamlesi

Savunma Sanayii Başkanı , Türkiye'nin savunma sanayiinde maruz bırakıldığı tüm açık ve örtülü ambargolara rağmen yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Demir, F-35 projesine ilişkin sürecin birkaç aşamalı olduğunu belirterek, zarar gören tüm şirket, ülke ve yapıların hakkının aranması yolunun izleneceğini kaydetti. STM firması ev sahipliğinde savunma muhabirleri ile bir araya Demir şunları söyledi:

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 00:32 Son Güncelleme: 12.3.2021 00:55 ABONE OL
SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı! Türkiye'den flaş F-35 hamlesi

F-35 İÇİN GİRİŞİM: F-35 konusunda önce Türkiye içinde yerleşik hukukçularla görüşüp onlardan bir çalışma bekledik. Onların temasları neticesinde yol haritasının ilk adımlarını atmak üzere bir girişim başlattık. ABD'li bir firma ile çalışmaya başladık. Bu daha çok hareket tarzının ve yol haritasının netleştirilmesine yönelik bir adım.

S-400'lerde biz masaya iki sistem için oturduk. İkinci sistemin alınması, birinci sistem gibi değil. Bu meseleyi önemli kılan, o süreçte bizim elde edeceğimiz kabiliyetler.

Hürkuş'un ilk partisi teslimata hazırlanıyor. Açık ve örtülü ambargolar Hava Soj projesine de uygulanmak istendi. Süre biraz etkilenebilir ama engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz.

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SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı! Türkiye'den flaş F-35 hamlesi
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