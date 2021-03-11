TBMM Deprem Komisyonu Heyeti Elazığ'da

Sakarya Milletvekili Başkanı Recep Uncuoğlu başkanlığında 13 Milletvekilinden oluşan Deprem Araştırma Komisyonu Heyeti, Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreminin ardından depremzedeler için kent merkezinde ve köylerde yürütülen konut çalışmalarını yerinde inceleyecek. 2 gün boyunca Elazığ'da çalışma yürütecek olan heyet ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileyecek, ardından geçici konaklama merkezini ziyaret edecek.

İlk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret eden Komisyon üyeleri Elazığ Valiliğini ziyaret ederek Vali Erkaya Yırık'tan bilgiler aldı.

VALİ YIRIK: "BİR YILDA 13 BİN KONUT TAMAMLANARAK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Toplantıda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığımız Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem afeti yaşadı. Deprem neticesinde 4'ü Malatya'da olmak üzere toplamda 41 vatandaşımızı kaybettik. Deprem neticesinde Bin 600 vatandaşımız yaralandı. Depremin neticesi olarak 37 Bin hane acil yıkılacak şekilde hasar gördü. Depremin ilk dakikalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız aynı akşam ilimize gelmek suretiyle vatandaşlarımızın her türlü iaşe ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve moral motivasyon maksadıyla vatandaşlarımızla birlikte 2 aylık süreçte Elazığımızda kalarak acılarına, sıkıntılarına ortak oldular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız yapmış olduğu planlamalar neticesinde, hızlı bir şekilde 21 Bin deprem konutunun planlanarak belirli mekanlarda yapılması için çalışmalarını başlattı. Geldiğimiz noktada depremin yaşandığı günden itibaren birinci yıl tamamlanmadan 13 bin deprem konutunun bitirilerek, tamamlanarak hak sahiplerine teslimi noktasında başarı gerçekleştirildi. Bunların bir kısmını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. İnşallah kalan kısım da 2021 yılının Haziran ayı itibariyle vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak: Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYECEĞİZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, yaptığı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremde Elazığ'da, Malatya'da hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavisi devam eden tüm yaralılara şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Cehab-ı Allah tekrarını nasip etmesin. TBMM çatısı altında en son 2010 yılında kurulmuş olan Deprem Araştırma Komisyonumuz 10 Kasım tarihinden buyana faaliyetlerini sürdürüyor. 97 farklı akademisyen, sivil toplum kuruluşu, bakanlıklarımıza bağlı kuruluşlar ve diğer birimlerin temsilcilerini dinleyerek yaklaşık 117 saatlik bir çalışmayla komisyonumuzun elde ettiği 70 sayfalık bilgi, belge, rapor ve talep ettiği 51 sayfalık yine bilgi, belge ve rapor dâhilinde Türkiye'de deprem zararlarını azaltmaya yönelik çok kapsamlı önerileri her alanda hayata geçirilebilecek şekilde sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında deprem geçirmiş illerimizde, Kocaeli, Sakarya, Van Büyükşehir Belediyelerini Ankara'da meclis komisyonumuzda dinledik. İstedik ki yakın tarihte deprem geçirmiş illerimizden özellikle İzmir'i ve Elazığ'ı yerinde ziyaret edelim. Sahadaki çalışmaları görelim. Orada vatandaşlarımızın, kurumlarımızın depreme yönelik sürdürülen faaliyetlerle ilgili çalışmalarını, görüşlerini, önerilerini değerlendirelim ve tüm çalışmalarımıza katkı sağlayacak bir şekilde bir faaliyet yapalım. Bu faaliyetler kapsamında inanıyoruz ki Elazığ'daki bütün toplantılar çok verimli olacak. Öncelikle burada Elazığ ve Malatya AFAD il müdürlükleri, Çevre Şehircilik ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinin sunumlarını alacağız. Ardından Elazığ Belediyemizde aynı şekilde belediye başkanlığımızın birimleriyle birlikte devam ettirdiği çalışmalar ve kentsel dönüşümün, proje alanlarının, deprem konutu faaliyetlerinin devam ettiği mahallelerimize ilişkin de ilgili değerlendirmeleri ilgili muhtarlarımızdan alacağız. Yine çalışmalar kapsamında bu faaliyetlerin devam ettiği mahallelerimizi, konutların teslim edildiği ailelerimizi bizzat hanelerinde ziyaret edeceğiz. Rezerv alan çalışmalarıyla afet koordinasyon merkezi alanında devam eden inşaat faaliyetlerini de yerinde gözlemleme imkanımız olacak. Biz sadece ilgili kurum, kuruluşlardan değil tüm vatandaşlarımızdan da komisyonumuz kurulduğu ilk günden buyana her türlü görüşü, talebi almak için gayret gösteriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki tbmm.gov.tr mail adresiyle de bize oluşan tüm sorunlarla alakalı hem çözüm yolları hem de komisyon raporumuza yaklaşımları ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu manada Elazığ'da da tüm kesimlerin hem bizzat sahada faaliyet yürüten kurum, kuruluşlarımızın, hem yerel yönetimlerimizin, belediyemizin hem de muhtarlarımızın görüşlerini alarak verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek istiyoruz. Komisyonumuzun bu faaliyetleriyle ilgili inşallah Elazığ'da istediğimiz güzel bir çalışma ortamını gördük. İnşallah bunları da başarıyla neticelendireceğimize inanıyorum." dedi.