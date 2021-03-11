Ünlü yönetmene kaçak yapı davası

Ünlü yönetmen Mustafa Uslu 2015 yılında Beyoğlu Asmalımescitte bulunan tarihi eser statüsündeki bir daireyi kiraladı. İddiaya göre Uslu kültür varlığı olarak yer alan taşınmazda çatı katına çıkmayı sağlayan merdivenleri kapıyla kapattırdı.

KÜLTÜR VARLIĞI İHBAR ETTİ



Ünlü yönetmenin ayrıca bina içerisine usulsüz şekilde çatı katı yapıp yangın merdiveninin çatıya çıkmasını engelledi. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü durumu tespit edip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Dairenin sahibi T.C., Mustafa Uslu'nun kiracısı olduğunu ancak usulsüzlükten haberi olmadığını söyledi. Savcılık soruşturma sonunda Uslu hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.