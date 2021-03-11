Üsküdar Belediyesi’nden dünyada bir ilk!

Sosyal belediyecilikteki projeleri ile ilklere imza atan Üsküdar Belediyesi, 3 yıl süren hummalı bir çalışmanın ardından Türkiye'de ve dünyada bir ilki daha hayata geçirdi. 219 yıllık tarihi Selimiye Hamamı'nı restore ederek Nevmekân Selimiye'ye dönüştürdü. Restorasyon sırasında hamam bölümündeki sonradan çimento esaslı sıva ile kaplanan taş yüzeyler tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyaretçisi olduğu Nevmekân Selimiye, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle halkın hizmetine sunuldu. Nevmekân Selimiye, aslına uygun bir şekilde restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen konseptiyle dünyaya örnek olacak.





"3 YIL SÜREN HUMMALI BİR ÇALIŞMANIN ESERİ"



Açılış sırasında yapılan Nevmekân Selimiye gezintisine mihmandarlık eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Nevmekân Selimiye'nin hamamdan kültür merkezine dönüşüm sürecinin tüm detaylarını katılımcılara aktardı. Hilmi Türkmen, "3 yıl süren hummalı bir çalışmanın ardından dünyada bir ilki gerçekleştirerek tarihi Selimiye Hamamı'nı Nevmekân Selimiye'ye dönüştürmeyi başardık. Dünyada tarihi bir hamamın aslına uygun bir şekilde restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldüğü başka bir konsept yapı bulunmuyor. Merkezimiz sahip olduğu bu konseptle Türkiye'de ve dünyada bir ilk olarak gösteriliyor. 3 yıl süren restorasyon çalışmaları sırasında tüm ekip arkadaşlarımın çalışmalarını heyecanla takip ettim. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımızın ilk ziyaretçisi olduğu mekanımızı bugün halkımızın huzuruna sunmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.





İSTANBUL'UN YENİ KÜLTÜR DURAĞİ



2 bin metrekare kapalı, 180 metrekare açık alana ve 300 kişi ağırlama kapasitesine sahip Nevmekân Selimiye, misafirlerine tarihi dokunun büyüleyici ortamında kitap okuyup, araştırma yapabilme imkânı sunuyor. Türk ve dünya edebiyatı çocuk kitaplarından felsefe ve tarih kitaplarına; kişisel gelişim, sosyal bilimler ve hukuk kitaplarından ilahiyat ve tıp gibi alanlardaki kaynaklara kadar 25 bini dijital olmak üzere 45 bini kitap kapasitesi ile İstanbul'un yeni kültür durağı olacak.