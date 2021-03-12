Akif bir milli mücadele önderidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, şunları kaydetti:Merhum Akif inandığı gibi yaşamış, çilesini çekmediği hiçbir fikre, hiçbir düşünceye eserlerinde yer vermemiştir. O eserleri, vaazları, makaleleri, mücadeleci kişiliğiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş karakter abidesidir.Akif ülkemizde halen sıkça rastladığımız müstemleke aydınına karşı bu toprakların sesi, soluğu olmuş, sembol bir şahsiyettir. Akif milletimizi kıyama çağıran bir milli mücadele önderidir. Gazi Mustafa Kemal tarafından milli mücadeleye katılmaya çağrılan ilk şairdir. Kendisi Gazi'nin davetine anında icabet etmiş, çoğu zaman yürüyerek İstiklal Harbi'mizin manevi cephesini oluşturmak üzere Ankara'ya gelmiştir.Gerektiğinde kalemiyle, gerektiğinde kelamıyla, gerektiğinde mavzeriyle vatanını savunan istiklal âşığı bir insandır. Tahkikata uğratıldığı, yoklukla boğuştuğu dönemde arkadaşlarına 'Memlekete hizmet edin' tavsiyesinde bulunan hakiki bir vatanseverdir.63 yıllık çileli ömründe makam, mevki, şan, şöhret peşinde koşmamıştır.İstiklal Marşı'mızın 10 kıtası bizim milli andımızdır. Elbette her milletin bağımsızlığının nişanesi olan bir milli marşı vardır. Ancak 7 düvele karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı sırasında her mısrası gözyaşlarıyla kabul edilen bir başka marş yoktur. Bir tekkede yazılmış, ilk kez camide okunmuş, milletin meclisinde de alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir.Halen İstiklal Marşı'mızı içselleştirmekte zorlanan çevreler olsa dahi bunların azınlıkta kaldığını biliyoruz. İstiklal Marşı Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni, Laz'ıyla 83 milyonun ortak değeridir. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin çimentosudur. Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile bir sorunu olamaz.Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize o denli güvenli bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi.Bunun için farklılıklara değil müşterek noktalara odaklanmamız gerekiyor. Vatanımız ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp bir araya gelmemiz büyük önem taşıyor.Bu farklılıklarımız millet olarak bizim zenginliğimizdir. Farklılıklarımız, kardeşliğimizin önüne geçirilmemelidir. İstiklal Marşı yılını tarihi fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum.Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü için özel gösteri hazırladı. Orta Asya'dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde Türk tarihine adlarını yazdıran önemli isimlere yer verilen gösteri, 'mapping show' ile Galata Kulesi'ne yansıtıldı.