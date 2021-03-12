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Akşener: HDP'li Buldan eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı 'nun HDP'li ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımıyla ilgili konuştu. Akşener, Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini 'katil' olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle İYİ Parti'de söz konusu paylaşımın büyük tepki çektiğini ifade etti.

ANKARA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 22:38 Son Güncelleme: 12.3.2021 23:26 ABONE OL
Akşener: HDP'li Buldan eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi

Paylaşımı ilk gördüğünde nasıl bir tepki verdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener, "Ben şerbetliyim" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'katil' dediği için arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu'nun tweetine üzüldü | Video

BULDAN BANA 'KATİL' DEDİ

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta HDP'li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, "Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran'da Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, katil olduğumu tarif etti." ifadelerini kullandı.

Buldan'ın kendisini eşinin öldürülmesinde azmettirici olarak suçladığını ifade eden Akşener, "Ben o sırada görevde değildim. Buldan'ın o günkü görevlileri iyi araştırması gerekir. Bu çok yanlış." ifadelerini kullandı.

BEN ŞERBETLİYİM

İYİ Partili birçok siyasetçinin Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermesine ilişkin Akşener, "İkimizin aynı yerde olmaması gerektiğine kanaat getirdiler. İmamoğlu bana tweet atacağını söylemedi" dedi. Akşener, "Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur" dedi. Akşener, "Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

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Akşener: HDP'li Buldan eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi
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