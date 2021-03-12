Anneler ağladı, HDP müzik çaldı

Aileler, HDP binası önünde 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıldı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de annelerin sesini 'Yaşasın HDP', 'Kahrolsun AKP' sloganları atıp, tef ve zılgıt çalarak, engellemeye çalıştı. Polis de bina önünde önlem aldı.

"NÖBETTEKİ AİLELERİN SAYISI 14 OLDU"

Van'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki AVM önünde bir araya geldi. Aileler, yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP Van il binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de annelerin sesini 'Yaşasın HDP' sloganları atıp, tef ve zılgıt çalarak, engellemeye çalıştı.Geçen hafta 10 ailenin katıldığı HDP il binasındaki eyleme bu hafta Van'ın yanı sıra Hakkari'den de gelen ailelerle birlikte,aile sayısı 14'e yükseldi.

"SİZ ABD UŞAKLARISINIZ. ASKER, POLİS DÜŞMANLARISINIZ"

Van'daki eyleme 9 yıl önce 13 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "2012'de elini kolunu bağlayarak, zorla kızımı dağa kaçırdılar. 9 yıldır kızımdan hiç haber alamadım. Ben PKK'dan ve HDP'den kızımı istiyorum. Artık yeter, dayanamıyorum. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüzdür. Ben evladımı, canımı, ciğerimi istiyorum. Yeter artık. PKK ve HDP bizden ne istiyor? Biz sadece hakkımız olan evladımızı istiyoruz. Ben Şeyma'mı istiyorum. Ben 9 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum. Pervir Buldan, Selahattin Demirtaş için açıklama yapıyor. Murat Karayılan için selam gönderiyor. Bizim çocuklarımızı getçirsin Pervin Buldan. Yeter artık onlar da evlat sahibidirler. Meral Akşener'e de sesleniyorum. Onlar da bu annelerin, babaların feryatlarını duysun artık. CHP ve İYİ Parti bizi gündeme getirsin. Duymamazlıktan, görmemezlikten gelmesin.Yeter artık onların da yüreği yanmıyor mu? Çocuklarımızı istiyoruz. Siz ABD uşaklarısınız. Asker, polis düşmanlarısınız" dedi.

"SİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÜŞMANLARISINIZ"

Çocuğu dağa kaçırılan Fevzi Yağmur ise, PKK'lı teröristlerin ABD'nin uşakları olduğunu ileri sürerek,"Çocuğumu 6 yıl önce çocuğumu dağa kaçırdılar. Oğlum öğrenciydi. Defalarca onların kapısına gittim. Ama bir sonuç alamadım. Ben 50 milyar para da ödedim, param da gitti. Ben çocuğumu istiyorum. HDP'liler hangi yüzle buradalar. PKK, ABD'nin uşağı olmuş. Trükiye Cumhuriyetini sevmiyor, onlar polis, asker, korucu sevmiyorlar. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Bir süre önce 11 asker şehit oldu. Hepsi sizin yüzünüzden. Siz utanmıyor musunuz. Hz. Muhammed Peygamber olurken, Cenab-ı Allah da bu bayrağı bize lütfetti. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarısınız."diye konuştu.

"HDP VE PKK'DAN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Eyleme Hakkari'den katılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyta Adıyaman da, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu. Çocuğunun henüz 8 yaşındayken dağa kaçırıldığını anlatan anne Adıyaman," 9 yaşındaki bir çocuk size ne yapabilir ki. Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu okuldayken kaçırdılar. Bize Zap suyuna düştüğünü söylediler. Çocuğumu terör örgütünün içinde olduğunu görenler olmuş. Çocuğum dağda, bize diyorlar ki, çocuğunuz burada değil. Bizi kandırıyorlar. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Başka ne mal, ne de bir mülk istemiyorum."dedi.

Eyleme katılan aileler, seslerini bastırmaya çalışan HDP'lilere tepki gösterdi. Polis ekipleri ise, parti binası önünde güvenlik önlemleri alarak, adeta etten duvar ördü. Ailelerin eylemine Kadim Aşiretler Federasyonu, Korucular Derneği'nin de aralarında bulunduğu kentteki bazı STK'lar da destek verdi.