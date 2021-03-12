Ayasofya Camii önünde İstiklal Marşı okudu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu ve vakıf üyeleri, 34'üncüsünü düzenledikleri "Sabah Namazı Buluşması" programını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirdi. Kılınan sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde İstiklal Marşı'nın, milli marş olarak kabul edilişinin 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımladığı genelgede; İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla anma etkinlikleri düzenleneceği açıklanmıştı. TÜGVA Başkanı, vakıf üyeleri ve gençlerin buluştuğu etkinlik kapsamında, sabah namazının ardından Ayasofya Camii önünde toplanan kalabalık, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını birlikte okudu.

Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözü ve İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım" dizesinin yazılı olduğu pankartlar dikkat çekti.