Bağcılar'da 4 katlı binada patlama: 4 kişi yaralandı

Bağcılar'daki olay, saat 18.15 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 969 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada yaşandı.
4 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, mobilya mağazası ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında binada bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
REHABİLİTASYON MERKEZİ BOŞALTILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın yanındaki rehabilitasyon merkezi de kontrol amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.