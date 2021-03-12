Bağcılar'da 4 katlı binada patlama: 4 kişi yaralandı

Bağcılar'daki olay, saat 18.15 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 969 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada yaşandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, mobilya mağazası ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında binada bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.