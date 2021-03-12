Başkan Ekrem Yüce: Salgından kurtulmak için çok çalışalım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 14 Mart Tıp Bayramı Münasebetiyle Büyükşehir Tıp Merkezi önünde sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Bir yıldır Koronavirüs salgını ile canını ortaya koyarak fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu belirten Başkan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak salgının etkilerini en aza indireceklerini ifade etti.

Başkan Ekrem Yüce, "Sağlığımız, Allah'ın bize verdiği en büyük emanetlerden birisidir. Sağlığımızı korumak, hastalık halinde tedavi aramak ve hastalıklara karşı tedbirli olmak, bu emaneti korumak adına Rabbimizin bize yüklediği kutsal bir görevdir. Bugün burada bu kutsal görevi yerine getirmek için fedakârca gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunmak ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Sağlıkçılar, tarih boyunca toplumun en çok saygı duyulan kişileri olmuşlardır. İnsanoğlu canlarını, evlatlarını, ailelerini, en çok sevdiklerini sağlık çalışanlarına emanet etmişlerdir" dedi.

Açıklamalarına devam Eden Başkan Yüce, "Bugün, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda her birimiz sağlık çalışanlarının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu yakından müşahede ettik. Covid-19 salgınından kurtulmak adına hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Elbette ki bu mücadelenin en büyük kahramanları sağlık çalışanları oldu. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanları kendilerinden, ailelerinden, sevdiklerinden fedakârlık ederek gayretle çalışıyorlar. Sizlerin huzurunda her birine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Koronavirüs salgını herkesin hayatını olumsuz etkiler bıraktı diyen Başkan Yüce, "Dedeler torunlarına hasret kaldı. Öğrenciler okullarını özledi. Sağlık çalışanları korkusuzca evlatlarına sarılmak istiyor. Esnafımız kepenklerini açmak, bereketli işler yapmak istiyor. Tüm bunların gerçekleşebilmesi bizim elimizde. Hep birlikte tedbirlere uyarsak bu salgından kurtulabiliriz. Salgına karşı iki önemli silahımız var. Birincisi tedbir; ikincisi ise aşı. Tedbirlerimizi alacağız. Maskeyi, mesafeyi ve temizliği ihmal etmeyeceğiz. Bu konuda hamdolsun devletimiz her türlü imkânı sağlıyor. İlk aşama tedbirlerimizi almak ikinci aşama ise aşımızı olmak. Aşımızı olacağız. Bunun lamı cimi yok. Aşımızı olacağız ve bireysel olarak virüse karşı bir bağışıklık kazanacağız. Sonra inşallah toplumsal bağışıklığı sağlayarak bu salgından kurtulacağız" dedi.

Sözlerini şu cümlelerle sonlandıran Başkan Yüce, "Sağlığımız için fedakârca gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İnanıyoruz ki onlar için verebileceğimiz en güzel hediye ve asıl bayram Covid-19 salgınından kurtulmak olacaktır. Sağlık çalışanlarımız için, sağlımız için, ailemiz ve sevdiklerimiz için gelin hep birlikte mücadele edelim ve bu salgından kurtulalım. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, sözlerime bir sloganla son vermek istiyorum: Covid-19 salgınından kurtulmak seninle mümkün Güç Ver Sakaryam!" diye konuştu.