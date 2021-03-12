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Başkan koronavirüse yakalandı

Birkaç gün önce evinde çıkan yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı ’un yapılan testler sonucunda Covid-19’a yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Uygur’un geçtiğimiz hafta Covid-19 birinci doz aşısını olduğu öğrenildi.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:15 ABONE OL
Başkan İsmail Uygur koronavirüse yakalandı

İzmir, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, birkaç gün önce evinde çıkan yangın nedeniyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Uygur'un şimdi de tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Daha önce siroz tedavisi de gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Uygur, şu an Dahiliye Bölümü'nde tedavi görüyor. Uygur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GEÇEN HAFTA AŞI OLMUŞTU

Belediye Başkanı İsmail Uygur, geçtiğimiz hafta Covid-19 birinci doz aşısını olmuştu. Yapılan 1.doz aşının koruma sağlamadığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Şu an Bozyaka eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Uygur'un oksijen cihazına bağlandığı öğrenildi.

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Başkan İsmail Uygur koronavirüse yakalandı
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