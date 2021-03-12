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şehitleri unutulmadı

'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için 'da mevlit okutuldu.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 12.3.2021 16:07 ABONE OL
Bitlis şehitleri unutulmadı

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için mevlit okutuldu.

Dün akşam namazı sonrası Hacı Hacer Camiinde düzenlenen Mevlid programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi. Program, Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimizin özgeçmişlerinin okunması ile sona erdi. Programa Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim,İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı

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Bitlis şehitleri unutulmadı
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