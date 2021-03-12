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'daki katliam gibi kazada acı detay! Doğum gününde toprağa verilecek

'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan fotoğraf sanatçısı 'ın (57) yarın doğum günü olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Ural, yarın doğum gününde Bursa Hamitler Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Ural'ın ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

İHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 02:03 Son Güncelleme: 13.3.2021 02:28 ABONE OL
Bursa'daki katliam gibi kazada acı detay! Doğum gününde toprağa verilecek

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı.

Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı.

Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken 8'i ağır 20 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.



DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Feci kazada acı bir detay da ortaya çıktı. TIR'ın karşı şeride geçip otomobiline çarpmasıyla hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın (57) yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

1 çocuk babası Ural, yarın doğum gününde Bursa Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Ural'ın ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

Son dakika: Bursa’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var

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Bursa'daki katliam gibi kazada acı detay! Doğum gününde toprağa verilecek
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