Salih Memişoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 5 şüpheliden biri tutuklandı

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. adliyeye sevk edilmişti. 5 şüpheli isim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.
SAVCILIKTAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Adliyeye getirilen 5 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 şüpheliden Mustafa Ö., Mehmet G., Ensar Ö. ve Bayram Ö. tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken diğer şüpheli olan Satılmış G. savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 4 şüphelinin mahkemedeki sorguları sonrası mahkeme, Mustafa Ö.'nün 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Geri kalan 3 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.