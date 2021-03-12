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cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 5 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul 'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan 'nun da olduğu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralamıştı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen olayda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti. 5 şüpheliden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken diğer 4 şüpheliden biri ise İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken üçü adli kontrolle serbest bırakıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 12.3.2021 22:41 Son Güncelleme: 12.3.2021 22:47 ABONE OL
Salih Memişoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 5 şüpheliden biri tutuklandı

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. adliyeye sevk edilmişti. 5 şüpheli isim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

SAVCILIKTAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye getirilen 5 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 şüpheliden Mustafa Ö., Mehmet G., Ensar Ö. ve Bayram Ö. tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken diğer şüpheli olan Satılmış G. savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 4 şüphelinin mahkemedeki sorguları sonrası mahkeme, Mustafa Ö.'nün 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Geri kalan 3 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Salih Memişoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 5 şüpheliden biri tutuklandı
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