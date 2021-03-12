Salih Memişoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 5 şüpheliden biri tutuklandı

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. adliyeye sevk edilmişti. 5 şüpheli isim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.