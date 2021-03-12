CHP’nin skandal süt ve çöp yalanına sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'NİN BU İKİ SKANDAL YALANINA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın paylaştığı konuşmanın altına yorum yazan vatandaşlar, içki masasındaki fotoğrafları da ekleyerek yorumlar yaptı. Yorum yapanlardan Erdal Çelebi, Ağbaba'ya "Parayı aslan sütüne yatıracağına, torunun süt alaydı" diye tepki gösterirken, bir başka sosyal medya kullanıcısı Rabia Ayaz da "Yazık süt alamamış... Olsun yerine viskiydi, biraydı, fındık fıstık idare ediyorlar. Ajans Şeyleri" diye tepki gösterdi. Mustafa Korkut ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Süt mü alamamış yazık. Kastettiği süt aslan sütü mü acaba? Ee, fotoğrafa göre onu da her akşam içiyormuş. Sorun ne?"