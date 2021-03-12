CHP’nin skandal süt ve çöp yalanına sosyal medyadan tepki yağdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde önceki gün emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkartılan emekliler ekmek bulamadıklarını hatta çöplerden meyve topladıklarını açıklamıştı. CHP Genel Merkezi'ndeki kürsüden konuşan Yıldız Bacıoğlu, eşinin emekli maaşı aldığını belirtmiş, "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" diye açıklama yapmıştı. Torununa süt alamadığını iddia eden Bacıoğlu'nun içki masasındaki fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
"ÇÖPTEN MEYVE TOPLUYORUM" DEMİŞTİ, ALKOL MASASINDA FOTOĞRAFI ÇIKTI
Aynı gün aynı kürsüde konuşan emekli Leyla Doğan da konuşmasında "Evimde ekmeğimi doğru üzgün yiyemiyorum" demişti. Hatta "Gece saat beşten altıdan sonra pazara gidip, çürük meyveleri topladıktan sonra benim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama gibi bir şansım var mı arkadaşlar?" diye sormuştu. Bacıoğlu'nun skandal sözleri ardından Leyla Doğan'ın da alkol masasında fotoğrafları ortaya çıkmıştı. CHP'li Leyla Doğan'ın da alkol masalarında fotoğrafı sosyal medyadan ortaya çıkarken, tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
CHP'NİN BU İKİ SKANDAL YALANINA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın paylaştığı konuşmanın altına yorum yazan vatandaşlar, içki masasındaki fotoğrafları da ekleyerek yorumlar yaptı. Yorum yapanlardan Erdal Çelebi, Ağbaba'ya "Parayı aslan sütüne yatıracağına, torunun süt alaydı" diye tepki gösterirken, bir başka sosyal medya kullanıcısı Rabia Ayaz da "Yazık süt alamamış... Olsun yerine viskiydi, biraydı, fındık fıstık idare ediyorlar. Ajans Şeyleri" diye tepki gösterdi. Mustafa Korkut ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Süt mü alamamış yazık. Kastettiği süt aslan sütü mü acaba? Ee, fotoğrafa göre onu da her akşam içiyormuş. Sorun ne?"
"CHP TİYATROCULARI SAHNEDE"
Mustafa Koca ise şu yorumu yaptı: "Leyla Doğan sadece 1.400 TL emekli maaşı http://alıyor. Geçim sıkıntıları olduğundan kocasına destek veriyor. Aldığı emekli maaşı ancak ailecek şampanya, viski vb ihtiyaclarını karşılayabiliyor" ifadelerini kullanırken, Yusuf Kirazoğlu, "CHP tiyatrocuları sahnede.. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın paylaştığı Yıldız Bacıoğlu; 'Torunuma süt alamadım, kışı çocuklarımla battaniye altında geçirdim.' CHP tiyatrocularına göre süt yoksa rakı iç" diye yazdı.
"EY CHP SİYASET DİYE YOLA ÇIKTINIZ, HOLLYWOOD FİLM YILDIZLARINA TAŞ ÇIKARTTINIZ!"
Başka bir sosyal medya kullanıcısı olan Pınar Aydan, "Ey Cehape Siyaset diye yola çıktınız, Hollywood film yıldızlarına taş çıkarttınız! *Bu haftaki konu mankeni Chp'li Yıldız Bacıoğlu 'torunuma süt alamıyorum' diye ekonomik zorlukları haykıran konu mankeni içki sofrasında görüntülendi. Masada bir tek süt eksik" ifadelerini kullandı.
"LÜTFEN BU MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞÜN."
Gökmen Örkmez ise CHP'nin sosyal medya hesabına şunları yazarak "@herkesicinCHP Tebrikler kadın, Yıldız Bacıoğlu üzerinden güzel bir algı yarattınız. Ama artık mide bulandırıyor; yalan iftira ve sahte siyasetiniz. Lütfen bu milletin yakasından düşün" derken, "CHP'li Yıldız Bacıoğlu... Torununa süt alamıyormuş ama kendisi aslan sütüyle besleniyor" yorumunu yaptı.
"TROLLÜK BELGESİDİR"
Sosyal medya kullanıcısı Muzaffer Başaran, "Bu bir ifşadır Veli Ağbaba''nın trollük belgesidir 'Evimde ekmek yok, pazarda meyve topluyorum diyen Leyla Doğan'ın paylaştığı tatil beldeleri ve 'alkol masası' konulu fotoğraflarına ne diyeceksiniz?" derken, Hasan İlhan, "CHPli Veli Ağbaba iftiharla sunar, Leyla Doğan 'Evimde ekmek yok, pazarda meyve topluyorum" ifadelerini kullandı. Doğan'ın paylaştığı tatil beldeleri ve 'alkol masaları keyfi sefa içinde" dedi.
"OSCARLIK PERFORMANSINI ALKIŞLIYORUM.
Abdulhalim Candoğan ise "Ulan işiniz gücünüz tiyatro" derken, Işıl İlgin Oktay, "Oscarlık performansını alkışlıyorum. Figüranlar da fena değiller" diye tepkisini ortaya koydu. Serhat Işık ise ortaya çıkan fotoğraflara şöyle tepki verdi: "Biraz Utanmanız yok mu CHP? Allah'tan korkmuyorsunuz kuldan da utanmıyor musunuz?" Yakup Yucar ise sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraflar için "Hayatımda bu kadar arka arkaya usturuplu sallama görmedim" diye yorum yaptı.
"KURGU, YALAN, MİZANSEN"
Gazeteci Hikmet Genç ise "Kurgu, yalan, mizansen.., Utanmak sıkılmak da yok... Artık mide bulandırmaya başladı" ifadeleriyle CHP'ye tepki gösterdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "Biz İBB'deki yalancılarla uğraşırken, yeni bir müsamere de Yalanın Kurgu Merkezi CHP'de oynanmış. Dağdaki teröristi "Doktor" diye çıkaranlar şimdi de aleme para bulup, 'Süt Alamıyorum' diyen bir figüranı sahneye çıkarmış. Akılları millete hizmete değil, sadece yalana çalışıyor" diye tepkisini ortaya koydu.