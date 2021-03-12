Değnekçi baltayı taşa vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 2 şüpheli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince gözaltına alındı. Şüphelilerin para istedikleri anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.



Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak üzerine duba koyarak park eden araçlardan ücret talep ettiği (değnekçilik) görüntülerle tespit edilen, İbrahim B. ve Abdulhalim A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



İbrahim B. ve Abdulhalim A. adlı şahıslara 2918 K.T.K'nın 14/1-A ( Karayolu yapısı üzerine duba vb engel koymak) maddesi gereğince toplam 1.304 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, aynı suç nedeniyle daha önce İbrahim B. 'ye 5 kez, Abdulhalim A. 'ya 2 kez işlem yapıldığı öğrenildi.