Diyarbakır ulaşımının 'anayasa'sı hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan başkanlığında, Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, "Ulaşım Master Planı" süreci, içeriği ve ortaya çıkan plan kararları, konu başlıkları halinde kentteki tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları yetkililerine anlatıldı. Toplantıda kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındı.

Kardan, yaptığı konuşmada, "Ulaşımın Anayasası' diye tabir ettiğimiz Ulaşım Master planı hazırlıklarımızı tamamladık. Sizlerin değerli ve kıymetli fikirlerini alıp plana son şeklini vererek yetkili mercilere onaya sunacağız " diyerek şehrimizde merakla beklenen Ulaşım Master Planı çalışmalarında Belediyenin katılımcı bir yaklaşımla hareket ettiğini de ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak belirlemiş oldukları stratejik plan ve eylem planları içerisinde en önemli konulardan bir tanesinin de "Ulaşım Master Planı" olduğunu belirten Kardan, bilimsel verilere dayanan, dünya standartlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun plan yapmak için Ağustos ayında çalışma başlattıklarını kaydetti.

Kardan, Ulaşım Master Planları yapılırken kentin sorunları ve halkın beklentilerinin de göz önüne alındığını, çok sayıda anket ve sayımlar yapılarak, bilimsel modellemeler ile hummalı bir çalışma yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kardan, toplantıya katılan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerine hitaben, "Sizler bu şehrin yaşayan en önemli dinamiklerisiniz. Sizlerin değerli ve kıymetli fikirlerini alıp plana son şeklini verip ondan sonra yetkili mercilere onaya sunacağız. Onaydan sonra da kısa orta ve uzun vadeli bir eylem planı belirleyip plan bize neyi emrediyorsa, şehrin gelişimi ve çevre illerle entegrasyonumuz için çalışmalarımızı yapacağız. Plan çalışmaları devam ederken kentteki belli noktalarda sorunları kronik hale gelmiş 4 kavşağımızda fiziki düzenleme çalışmalarımızı ve sinyal programlamasını yaptık ve vatandaşlarımızdan da ciddi memnuniyetler aldık." sözlerini tamamladı.

Kardan'ın konuşmasının ardından yapılan sunumda, 2040 hedef yılı alınarak hazırlanan Ulaşım Master Planı kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları, gelecek 20 yılda beklenen sorunlar ve geliştirilen çözüm önerileri ile izlenecek yol haritası anlatıldı.

Sunumda, 3 aşamalı önerilen tramvay ve metro hatları, toplu taşıma hatlarının genel planlama ilkeleri ve 15 Mart itibariyle Acil Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya başlanacak Toplu taşıma hatları, engelli erişimine yönelik çözüm önerileri, bisiklet yolları, yaya ve otopark alanlarına ilişkin temel prensipler ve planlama kararlarının detaylı bir şekilde anlatıldı.

Sunumun ardından söz alan katılımcılar, kentin ulaşımı ve yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini sunarak, dilek ve temennilerini dile getirdi.

Toplantıya, DBB Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay, UKOME Şube Müdürü Bekir Güngör, Ulaşım Uzmanları Burhan Kocaman, Taceddin Kınay ile kentteki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.