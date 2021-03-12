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Emekli Orgeneral Başer'in son röportajı ortaya çıktı!

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşama gözlerini yuman Emekli Orgeneral ’in son röportajını A Haber’e verdiği ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili özel açıklamalarda bulunan Başer, “Bu ulusa yönelik, milli değerlerimize yönelik, Cumhuriyet’e ve onun değerlerine yönelik haince bir girişimdi. Haince bir kalkışmaydı” dedi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 12.3.2021 15:43 Son Güncelleme: 12.3.2021 16:01 ABONE OL
Emekli Orgeneral Başer'in son röportajı ortaya çıktı!

Emekli Orgeneral Halit Edip Başer, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19:10 sularında hayatını kaybetti.

79 yaşında yaşamını yitiren Başer'in son röportajını A Haber'e verdiği, yayında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili özel açıklamalarda bulunduğu görüldü.

Araştırmacı Gazeteci Burhan Aytekin'e konuşan Başer, darbe girişiminin dış destekli bir prova olduğunu kaydederek 'başka argümanlar deneyecekler' uyarısında bulundu.

Başer açıklamalarında şunları kaydetti: "…Bu ulusa yönelik, milli değerlerimize yönelik, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine yönelik haince bir girişimdi. Haince bir kalkışmaydı. Bu lanetlenecek bir olaydır. Dış güçlerin de angaje olduğuna benim kişisel olarak da inandığım bir komplonun uşaklığını yapmıştır buna alet olanlar… Ne yazık ki bu Türk ulusuna bu kötü günler yaşatılmıştır."

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İşte Emekli Orgeneral Başer’in son röportajı | Video

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Emekli Orgeneral Başer'in son röportajı ortaya çıktı!
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