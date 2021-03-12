Emekli Orgeneral Başer'in son röportajı ortaya çıktı!

Emekli Orgeneral Halit Edip Başer, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19:10 sularında hayatını kaybetti.

79 yaşında yaşamını yitiren Başer'in son röportajını A Haber'e verdiği, yayında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili özel açıklamalarda bulunduğu görüldü.

Araştırmacı Gazeteci Burhan Aytekin'e konuşan Başer, darbe girişiminin dış destekli bir prova olduğunu kaydederek 'başka argümanlar deneyecekler' uyarısında bulundu.

Başer açıklamalarında şunları kaydetti: "…Bu ulusa yönelik, milli değerlerimize yönelik, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine yönelik haince bir girişimdi. Haince bir kalkışmaydı. Bu lanetlenecek bir olaydır. Dış güçlerin de angaje olduğuna benim kişisel olarak da inandığım bir komplonun uşaklığını yapmıştır buna alet olanlar… Ne yazık ki bu Türk ulusuna bu kötü günler yaşatılmıştır."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

İşte Emekli Orgeneral Başer’in son röportajı | Video