FETÖ'den aranan eski polis, noterden kendi adına vekalet verince yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ'da görevliyken, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Ercan G'nin (47), noterden kendi adına vekalet işlemi yaptırdığı bilgisini aldı.

Polis, şüphelinin, kendi adına işlemlerini yürütebilmek için vekalet vererek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçabileceği ihtimalini değerlendirerek harekete geçti.

Ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında evinin önüne geldiği sırada gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.