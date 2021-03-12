FETÖ’nün Zirve Kumpası’nda çarpıcı detaylar

Malatya'da 2007'de Zirve Yayınevi'nde yaşanan ve Alman Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in öldürüldüğü davadaki kumpasa ilişkin iddianame hazırlandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında FETÖ'nün TSK imamı eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk, o dönem örgütün GATA imamı olan Rıdvan Akovalı, mahrem imamlar Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak, Nihat Keskin ile davanın gizli tanığı İlker Çınar'ın yer aldığı 10 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Sanıkların "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.İddianameye göre; FETÖ, cinayette dahli olmamasına rağmen askerler hakkında cinayeti azmettirdiklerine dair sahte ihbar mektupları yazdırarak, haklarında soruşturma ve kovuşturma yaptırılmasına sebep oldu. Örgütün isimsiz ihbar mektubu mekanizması bu kumpasta eşsiz bir şekilde işletildi. Mahrem imamlar Birdal ve Badak, apar topar Dubai'ye gönderildi. Birdal, öğretmenlikten istifa ederek 1 yıl Dubai'de kaldı. 2009'da dönerek, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan İstanbul'daki jandarma personelinden sorumlu mahrem imamlığı pozisyonuna geçti.