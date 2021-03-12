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Gazi Binbaşı, fizik tedavi almak üzere ’ya sevk edildi

’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterden mucize bir şekilde yaralı olarak kurtarılan Binbaşı Alptekin Köprülü ’ya sevk edildi.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 12.3.2021 12:26 Son Güncelleme: 12.3.2021 12:37 ABONE OL
Gazi Binbaşı, fizik tedavi almak üzere Ankara’ya sevk edildi

Geçtiğimiz hafta Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Evli iki çocuk babası Binbaşı Köprülü'nün Bitlis Devlet Hastanesinde ameliyat edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burada yapılan tedavilerinin ardından Binbaşı Alptekin Köprülü fizik tedavi almak üzere bugün ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Yaralı iki askerin de sağlık durumu iyiye giderken, doktorlar genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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Gazi Binbaşı, fizik tedavi almak üzere Ankara’ya sevk edildi
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