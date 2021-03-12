Gerçekti hayal oldu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2023 yılında hizmete açacağız” dedi, 2029 sonuna ertelendi

"SİZ AK PARTİ HİZMETİ ÜZERİNE YATIYORSUNUZ

Şadi Yazıcı bitirilemeyen metro hatlarını hatırlatarak, "Dünyadaki hiçbir akıllı şehir bileşenini doğru uygulayamayan, neyi ne için yaptığını bilmeyen, bir yönetim anlayışıyla tüm İstanbul sınav halindeyiz. Smartcity yok, akılsız bir şehir yönetimi var. Üzgünüm. Allah yardımcımız olsun. Akıllı ulaşımda neredeyiz? Bu bilim teknoloji haftasında, bilimsel bir bakışla Tuzla Metrosunu anlatayım. Tüm İstanbul'u siz düşünün. Allah aşkına, yer teslimi 2017 Nisan ayında yapılmış başlanmış. Hatta bir artışla Tuzla Sahili'ne kadar indirilmesi için çalışma yapılarak eklenmiş hattı tekrar açtınız. Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı 4 hattı 28 Nisan 2017'de başlama tarihi, Pendik-Kaynarca- Tuzla Hattı, toplam 12 kilometre 8 istasyon. 2020'nin 3 Şubat günü yaptığınız Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattı yeniden başlama programı yaptınız. Fransız Kalkınma Ajansı iş birliği ile 86 milyon Euro kredi çekildiğini ve durmuş metro hattını tekrardan yapacağınızı söylediniz. Devam eden durdurulan yerlere temel atma yapıldı. Sonra tekrardan bir program yaptınız; 4 metro hattı için Euroband tahvil ihracı programı. 4 Aralık 2020 tarihinde yeni bir finansman aracı bulundu diye tekrardan program yaptınız. '580 milyon dolar tahvil aldık' dediniz. '4 metro hattı daha yapılacak ve bitirilecek' dediniz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı ile Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarının inşaatlarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Bunların içinde Tuzla metrosunu da söylediniz. 1 kilometre Metro hattı maliyeti 30 milyon Euro. 580 milyon Euro finansman almışsınız. Toplam 20 km yapabiliyorsunuz. Yani 4 metro hattını bu parayla yapmanız imkansız. Ya yalan söylüyorsunuz ya da zaten dört hat bitmiş 20 kilometre kalmış veya da siz önceki yönetimin hizmeti üzerine yatıyorsunuz. Hesapta akıllı yönetim, akıllı kent yok" dedi.

"SAYIN İMAMOĞLU, SİZ BUNLARIN HEPSİNİ FARKLI AJANSLARA MI YAPTIRDINIZ?"

Şadi Yazıcı, şunları söyledi:

"Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? İBB kurumsal web sitesinde ve genel faaliyet kitapçığınızda; metro hattının 2022 yılı sonunda işletmeye alınacağı yazılmış. Performans programınızda ise 2023 yılında bitireceğinizi yazmışsınız. Metro İstanbul kurumsal web sayfanızda, kendi sitenizde metro ağ haritaları kısmında: Pendik-Tuzla metro hattının sadece bir istasyonunu 2024'e kadar yapacağınızı, Tuzla'ya kadar olan kısmı ise 2029 sonunda açılması planlanan hatlara almışsınız. Sayın Başkan, siz bunların hepsini farklı ajanslara mı yaptırdınız? Her mecliste bana 'Tuzla Metrosu nerede, nerede?' diyenler. Tuzla metrosunu 2029 sonrasını bıraktılar. Tuzla metrosu, yazılanlara bakılırsa, gerçekti hayal oldu. Her şey çok ama çok hayal oldu" dedi.