Hayata gözlerini yumduğu evde yaşatılacak

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı'ndaki daire, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesinin anlatıldığı bir müze evine dönüştürüldü.Müze evi, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıldönümü olan bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açılacak. SABAH, müze evi olarak hizmet verecek olan Ersoy'un hayata gözlerini yumduğu daireyi görüntüledi. Müze evinde, Ersoy'un eserlerinin yanı sıra Ersoy ile ilgili kitaplar da yer alıyor. Müze evinde Ersoy'un çocukluğu, 1. Dünya Savaşı'ndan İstiklal Savaşı'na kadar geçen dönem, İstiklal Marşı ve yazılması, Mısır'da geçirdiği yıllar, Türkiye'ye dönüşü ve vefatı dijital ve görsel sergilemelerle anlatılıyor. Müze evinde oluşturulan şiir odasında ise ziyaretçiler Ersoy şiirlerini dinleme fırsatı bulacaklar.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda Ersoy'a ait özel eşyalar uzun bir aradan sonra ilk kez sergilenecek. Müze Evi'nde Ersoy'un Kuran-ı Kerim rahlesi, gözlüğü, cep saati, arkadaşı için imzaladığı kitabı da yer alıyor. Ayrıca vefatının ardından Ersoy anısına bastırılan para ve pullar da sergileniyor.