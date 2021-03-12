İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: “CHP bir figüranı sahneye çıkarmış”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen emeklilerle ilgili bir programda kürsüye çıkartılan Yıldız Bacıoğlu "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" demiş, torununa süt alamadığını iddia eden Bacıoğlu'nun alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

"YALANIN KURGU MERKEZİ CHP"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan CHP'ye tepki göstererek, "Biz İBB'deki yalancılarla uğraşırken, yeni bir müsamere de Yalanın Kurgu Merkezi CHP'de oynanmış. Dağdaki teröristi 'Doktor' diye çıkaranlar şimdi de âleme para bulup, 'Süt Alamıyorum' diyen bir figüranı sahneye çıkarmış. Akılları millete hizmete değil, sadece yalana çalışıyor" ifadelerini kullandı.