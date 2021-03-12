İtirafçı FETÖ'cü her şeyi anlattı... Kendisinden sorumlu imama her ay para göndermiş

A.K. hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra 25 Temmuz 2016'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü 155 hattının aranarak, 'A.K. isimli şahıs FETÖ'ye üyedir" şeklinde ihbarda bulunulduğu, o dönemde yürütülen soruşturmada binbaşı A.K.'nin telefonunda ByLock olmasına rağmen delil yetersizliğinden serbest kaldığı ortaya çıktı. Darbe girişiminden iki ay önce Bingöl İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne tayin olan binbaşı A.K.'nin darbe girişiminden bir iki gün önce mahrem imam ile görüştüğü anlaşıldı.

İzmir merkezli 46 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü askeri oku l öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltına alındı. Gözaltındaki isimlerden biri olan Bayburt'ta görevli binbaşı A.K. etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında tüm bildiklerini anlattı.

ÖRGÜTLE ŞEHREMİNİ LİSESİ'NDE TANIŞTIM

Örgütle ilk tanışıklığının 1991-1994 yılları arasında İstanbul Fatih'te bulunan Şehremini Lisesi'nde olduğunu aktaran A.K., "Arkadaşlarım aracılığıyla örgütün evlerine gittim. O dönem Esenler'de ailemle birlikte ikamet ediyordum. Şehremini Lisesine gittiğim zamanlarda boş vakitlerde ve bazen öğleden sonra örgüte bağlı bu evlere 2-3 arkadaşımla beraber ders çalışmaya gidiyorduk. Bu evlerde bulunan üniversite öğrencileri bizleri ders çalıştırıyordu. Dini konularda sohbet veriyordu. Sait Nursi'nin risaleleri ve Fetullah Gülen'in kitapları okunuyordu" diye konuştu.

ÖNCE MEMUR SONRA SUBAY OLDU

1999'da üniversiteden mezun olduktan sonra örgüt mensuplarının kendisine müfettişlik ve uzmanlık sınavlarına girmesi konusunda telkinlerde bulunduğunu söyleyen A.K., "Ben de mezun olduktan sonra çok fazla kurumun bakanlıkların sınavlarına girdim. Sanayi Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlıklarında müfettişlikleri kazandım ama mülakatlarda elendim. Neden dolayı elendiğim bana söylenmedi. Yine Kaymakamlık sınavlarına da girdim ancak kazanamadım. Sonrasında 1999 yılında DMS sınavına girerek maliye memurluğunu kazandım ancak atamam 2000 yılı Temmuz ayında oldu. İstanbul'da Vatan Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesinde memur olarak göreve başladım. Ailem bu duruma çok sevindi sonuçta ailemle birlikte kalmaya başladım. Vergi Dairesinde belli bir süre çalıştıktan sonra 8 ay Muğla'da askerlik yaptım. Askerlik bittikten sonra yine vergi dairesinde işbaşı yaptım. Vergi dairesinde çalıştığım sürede diğer memurlardan yine Fatih ilçesinde bulunan örgütle iltisaklı Memurlar Vakfı diye bir yer olduğunu öğrendim. Çok sık olmamakla birlikte ben de bazen öğle arası bazen hafta sonları gidiyordum. Burada dini ya da örgütsel anlamda herhangi bir faaliyet olmuyordu" dedi. Örgütü legal göstermek ve halkın sempatisini kazanmak amacıyla ünlü şarkıcı Cem Karaca'yı getirdiklerinden bahseden subay A.K. "Vakfa üye olan, olmayan herkes davetliydi. Ben de davetliydim ve davete icabet ettim. Bu programda şarkı söylenmedi. Cem Karaca son dönemde dine nasıl yöneldiğinden bahsetti ve program bu şekilde sonlandı" dedi. Binbaşı A.K. memur olarak görev yaparken 2002'de Jandarma Genel Komutanlığı sınavına girdi. Sınavı kazandıktan sonra subaylık eğitimi 2003'te için İzmir'e giden A.K., burada 3.5 ay eğitim gördükten Ankara'ya geçti. A.K. 30 Ağustos 2003'te subay olarak mezun oldu.

HİMMETİMİ ZARF İÇİNDE İMAMA VERİYORDUM

Maaşının yüzde 10'una denk gelen 900 liralık tutarı her ay himmet olarak örgüte verdiğinden bahseden binbaşı A.K., "Her ay mahrem imama himmet adı altında elden zarf içinde nakit olarak verirdik. Veremediğimiz dönemleri de toplu olarak verirdik. 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt için tüm iletişimlerinin kod adlarımız üzerinden yapılırdı. Mahrem imam bu konuda bize telkinde bulundu. Tayin olduğunda kendisinden sorumlu imam tarafından gömlek hediye edildiğini anlatan A.K., "Aldığım bu hediyelerin manevi olarak bir değeri yoktu ancak piyasada kaliteli sayılır nitelikteydi" dedi. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 gün geçtikten sonra 25 Temmuz 2016'da saat 17.50 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına A.K. ile ilgili bir ihbar yapıldığı ortaya çıktı. 155'i arayan kişinin, "A.K. isimli şahıs FETÖ'ye üyedir" deyip telefonu kapattığı anlaşıldı. Binbaşı A.K. hakkında yapılan ihbara ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmasına rağmen 4 sene önce yürütülen soruşturmada delil yetersizliğinden serbest kaldığı ortaya çıktı. Darbe girişiminden iki ay önce Bingöl İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne tayin olan binbaşı A.K.'nin darbe girişiminden bir iki gün önce mahrem imam ile görüştüğü anlaşıldı.

15 AYDA 2 BİN 114 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik 19 Kasım 2019 ile 23 Şubat 2021 tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirildi. 2 bin 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 939 tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 2 bin 114 şüphelinden 281'i etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında tüm bildiklerini anlattı.