Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 12 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlar baraj doluluk oranını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 61.64 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,48 arttı. Açıklanan verilere göre 26 Şubat'ta 55.10 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 6.54 artış gösterdi.

3 BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 70'İ GEÇTİ

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli, Darlık ve Istrancalar'da su seviyesi yüzde 70'i geçti. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 75.41, Pabuçdere 44.24, Sazlıdere 32.77, Büyükçekmece 61.71, Alibey 58.11, Terkos 57.20, Kazandere 60.60, Elmalı 68.85, Darlık 71.56 ve Istrancalar 70.11 olarak kaydedildi.