İstanbul Valisi çarşı Pazar denetimde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katılarak çarşı Pazar denetim yaptı. İstanbul'un maviye dönmesi için samimi olarak önlemlere uyulması ile koronadan kurtulabileceklerini belirten Yerlikaya HES kodu kararı Her yerde zorunlu olduğunu belirterek 260 bin personelin 81 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kuralından taviz verilmeyeceğini söyledi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çarşı Pazar dinamik denetimlerine devam ediyor.



Yerlikaya, Bakırköy'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen dinamik denetimlerde işi sıkı tutarak turuncu rengin maviye dönüşmesi için işi sıkı tuttuğunu kaydetti.





Denetimle ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yerlikaya, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığınca dinamik denetim modeli başlatıldığını, 260 bin personelin 81 vilayette denetim yaptığını belirterek, "İstanbul valiliği olarak 44 bin personelle denetim yapılıyor. İstanbul'da pek çok önemli tedbirler uygulandı. Salgının izlemiş olduğu seyir göz önünde bulundurulduktan sonra kademeli normalleşme, iyileşme ile ilgili tedbirler alındı. Polis bölgemizde 75 bin, jandarma bölgemizde 1600 işletmemiz var. Yani 77 bin civarında koronavirüsle mücadele için çalışıyorlar.



Yeni dönemle ilgili hassasiyetlere dikkat edilmesi, hedeflenen mavi kategoriye ulaşılması için vatandaşın gayret etmesi gerekiyor. Şehrimize. Önlemler bizim için. Biz önlemleri kendi hanemizde, kendi şahsımızda, mahallemizde ilçemizde, şehrimizde samimi uygularsak bundan kurutulacağız. HES kodunu kamu binalarına girişte, okullarda, kahvehanede, spor salonları başta olmak üzere birçok yerde zorunlu hale geldi. Sağlık Bakanlığımızca uygulamaya konulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması; "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren durumlarda insanlarımızın, COVID-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları bilgisinin, güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek olan önemli bir uygulamadır.Bu uygulama ve denetimlerle İstanbul'un turuncudan maviye dönüşmesi için alanlardaki dinamik denetimlerimiz devam edecek" dedi