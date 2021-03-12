Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nden HDP Şırnak İl Başkanlığı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.Eyleme katılan annelerden Hamdiye Aslan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Doğan için burada olduğunu söyledi. Oğlunun HDP eliyle PKK'ya zorla kaçırıldığını, çukur saldırılarında okula giderken götürüldüğünü belirten Aslan, "Sözde Kürtler için çalıştığını iddia edenler çocuklarımızı götürdü, asıl gerçek Kürt biziz. HDP, PKK aynıdır. İsteseler çocuğumuzu getirirler. Ne hakları vardı, çocuklarımızı hayatın baharında bedenimizden koparıp aldılar" dedi.Bu arada Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetine baba Sabri Kılıç, Muş'ta 6 yıl önce 17 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet Kılıç için katıldı. Aile sayısı 556'ncı gününde 215 oldu.Annelere destek veren Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 27 haftadır çocukları terör örgütü tarafından dağa götürülen annelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti. Atan, "Annelerimizin haklı çığlıklarına ortak olacağız" diyerek eyleme destek verdi.