Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Salı gününe dikkat...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden son dakika olarak duyurdu! Buna göre; salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterecek. Yağış beklenmiyor. Pazar günü ise Ege ve Akdeniz Kıyılarına yağmur uğrayacak. İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Denizli ve Mersin'de yağış bekleniyor.