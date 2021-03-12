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'den uyarısı! Salı gününe dikkat...

haberleri... Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günün tahmin raporunu internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurdu. Cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterecek. Pazar günü ise Akdeniz ve Ege kıyılarına yağmur uğrayacak. Meteoroloji, salı günü ise yurdun büyük kesiminde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.3.2021 23:45 Son Güncelleme: 12.3.2021 23:49 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Salı gününe dikkat...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden son dakika olarak duyurdu! Buna göre; salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterecek. Yağış beklenmiyor. Pazar günü ise Ege ve Akdeniz Kıyılarına yağmur uğrayacak. İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Denizli ve Mersin'de yağış bekleniyor.

PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

SALI GÜNÜ KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışının iç bölgelere ilerlemesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir ve Bolu'da kar etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç kesimleri ve doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Salı gününe dikkat...
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