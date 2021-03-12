Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un istiklal marşınının kabulünün 100'üncü yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.





İstiklal Marşı'nın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Türk milleti için yazdığı istiklal marşının kabülünün 100'ncü yılı nedeniyle Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaymakamlar ve Kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Kuranı kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabri başına çiçek bırakıldı.



Öte yandan, Milli şairin kabrini ziyarete gelen bir çok öğrenci mezarına karanfil bıraktı.