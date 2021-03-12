O CHP’linin eşi, örgüt üyesi

'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası alan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Kocaeli'nin Gebze Belediyesi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum'un eşi Meral Kurum'un da 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat'ta Osman Kurum'a, "Dış koordinasyon yapılanması sekreteri" olarak görev yaptığı tespit edildiği ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. SABAH'ın ulaştığı gerekçeli kararda CHP'li Kurum'un eşi Meral Kurum'un da 2013-2019 yılları arasında örgüt üyeliği suçundan cezaevinde kaldığı ve örgütsel bağını cezaevinde de sürdürdüğü bilgisi edinildi. Meral Kurum'un tutuklu olduğu sürede, kocasından cezaevinde kalan diğer örgüt üyelerine para göndermesini istediği belirlendi.